Rize’de Bebek Emekleme Yarışmasında Minikler Değil Aileler Yarıştı

Rize'de alışveriş merkezinin 4’üncü yıl etkinliğinde düzenlenen bebek emekleme yarışmasında miniklerden çok aileler kıyasıya yarıştı, renkli görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 17:59
Rize’de bir alışveriş merkezinin 4’üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen bebek emekleme yarışması, beklenenin aksine miniklerin değil ailelerin güreşine sahne oldu. Etkinlik boyunca renkli ve duygusal anlar kameralara yansıdı.

Etkinlikten Renkli Kareler

Kurulan parkurda çocuklar, ailelerinden birinin başlangıçta bıraktığı ve diğerinin son noktada çeşitli yöntemlerle çağırdığı biçimde yarıştı. Miniklerin sevdiği oyuncaklar, kişisel eşyalar ve sevdiği kişilerle bitiş çizgisine gelmesi beklenirken bazı çocuklar kalabalık ve alkışlar nedeniyle ağlamayı tercih etti; bazıları ise yarışın tadını çıkardı.

Yarışmacılardan Asel isimli minik, bitiş çizgisine kadar gelip arkadaşlarının geride kaldığını görünce çizgiden geri dönerek onları bekledi. Bu anlar salonda bulunanları hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Organizasyon Sorumlusunun Açıklaması

Organizasyonun sorumlusu Servet Yıldırım, etkinliğin ailelerde de büyük heyecan yarattığını belirterek şunları söyledi: "Bu yıl bebek emekleme yarışmasının 2’ncisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımızda çok aşırı talep görmüştü. Çok eğlenceli geçmişti. Bu yıl da aynı şekilde eğlenceli geçiyor. Bebeklerden daha çok anne babalar yarışın içerisinde. Onlar daha çok çocuğunu bitiş çizgisine yetiştirmenin peşindeler."

Etkinlik, hem ailelerin hem de küçük yarışmacıların katılımıyla alışveriş merkezinde neşeli anlara sahne oldu.

