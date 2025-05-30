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Rize'de Çay Bahçesinde Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşen 69 yaşındaki kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:42
Rize'de Çay Bahçesinde Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yer alan Yayla Mahallesi'nde çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşen S.O. (69) yaralandı. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti.

Dengesini kaybederek yamaçtan düşen kadının durumu, çevredekiler tarafından derhal 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından, jandarma ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.

Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşüp yaralanan kadın, tedavi altına alındı. İhbar...

Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşüp yaralanan kadın, tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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