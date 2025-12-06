Rize'de Çay Toplama Makinesi Deposunda Elektronik Yangın

Olay ve İlk Müdahale

Rize'de, çay makinesi üretimi yapan bir firmaya ait depoda 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Depo içinde akülü çay toplama makinelerinin bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın elektronik yangını olması sebebiyle çevreye kötü koku ve yoğun duman yaydı. Çevredekiler tarafından fark edilen olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın bölgesini güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmadı. Kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

