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Rize'de Dere Yatağına Düşen Semih C. Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşen 35 yaşındaki Semih C. başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:44
Rize'de Dere Yatağına Düşen Semih C. Kurtarıldı

Rize'de Dere Yatağına Düşen Kişi Yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dere yatağına düşen 35 yaşındaki Semih C., kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Ayder Yaylası'ndaki Gelin Tülü Şelalesi'ni yakından görmek isteyen Semih C., engebeli arazide dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Yaralanan Semih C., 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. İhbarın alınmasının ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri hızla sevk edildi.

Kurtarma Operasyonu

Kurtarma ekipleri, Semih C.'yi dere yatağından sedyeyle alarak Kaçkar Devlet Hastanesi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi, ekiplerce bulunduğu...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi, ekiplerce bulunduğu yerden sedyeyle alınarak kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi, ekiplerce bulunduğu...

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dere yatağına düşmesi sonucu yaralanan kişi, ekiplerce bulunduğu yerden sedyeyle alınarak kurtarıldı.

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