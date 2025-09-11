Rize'de Dere Yataklarında Anlık Su Yükselmelerine Karşı Uyarı

Rize Valiliği, DSİ verilerine dayanarak yağışların üst kotlarda etkili olduğunu ve dere yataklarında anlık su yükselmelerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:52
Rize Valiliği'nden Dere Yataklarında Anlık Su Yükselmelerine Karşı Uyarı

DSİ verilerine göre yağışlar şehir üst kotlarında etkili

Rize Valiliği, yağışlar nedeniyle dere yataklarında anlık su yükselmeleri yaşanabileceği uyarısında bulundu. Valilik, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Devlet Su İşlerinden (DSİ) alınan son bilgilere göre şehrin üst kotlarında yağışların etkili olduğu belirtildi.

"Dere yatakları içerisinde ve kenar yerleşim yerlerinde yaşayan veya çalışan tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."

Valilik, açıklamada belirtilen uyarılara dikkat edilmesini istedi.

