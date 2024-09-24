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Rize'de Doğaseverlerin Bozayı ile Karşılaştığı Anlar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverler, Kızılbel Dağı'nda bozayıyla karşılaştı ve o anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:57
Rize'de Doğaseverlerin Bozayı ile Karşılaştığı Anlar

Rize'de Doğanın Keşfi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, doğaseverlerden oluşan bir grup, Kızılbel Dağı'nın zirvesine doğru yaptıkları tırmanış sırasında karşılaştıkları bozayıyı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Bir Doğa Anısıyla Daha Karşılaşma

Rize'nin 3200 metre yükseklikteki Kızılbel Dağı'na tırmanan bu doğa tutkunları, Çermeşk Gölü bölgesinde bir bozayıyla aniden karşılaştı. Gruptaki katılımcılar, bu heyecan verici anları cep telefonlarıyla kaydederek hafızalarına kazandırdılar.

Video görüntülerinde, bozayının bir süre bölgede dolaşması ve ardından gözden kaybolması yer alıyor. Doğaseverler, bu eşsiz deneyimin keyfini çıkarırken, doğal yaşamın güzelliklerine bir kez daha tanıklık ettiler.

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