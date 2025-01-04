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Rize'de Doktor Korkmaz, Babasının Adını Taşıyan Merkezde Hekimlik Yapıyor

Rize'de Doktor Muhammed Onur Korkmaz, kalp krizi sonucu kaybettiği babası Doktor Talip Korkmaz'ın adını taşıyan merkeze atandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:20
Rize'de Doktor Korkmaz, Babasının Adını Taşıyan Merkezde Hekimlik Yapıyor

Rize'de Doktor Korkmaz, Babasının Adını Taşıyan Merkezde Hekimlik Yapıyor

Rize'de Doktor Muhammed Onur Korkmaz, 8 yıl önce kalp krizi sonucu hayata veda eden babası Doktor Talip Korkmaz adına açılan Aile Sağlığı Merkezi'nde hekimlik yapmaya başladı.

‘Beyaz önlüğü babam giydirmişti’

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 26 yaşındaki Korkmaz, ilk atamasını Dr. Talip Korkmaz 11 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’ne gerçekleştirdi. Korkmaz, babasının fotoğraflarının bulunduğu odasında hasta muayene ederek onun anısını yaşatıyor.

Korkmaz, hekim olma yolunu açan kişinin rahmetli babası olduğunu vurgulayarak, “Bulunduğumuz sağlık ocağında kendisi bana beyaz önlüğü giydirmişti. Tıp fakültelerinde her öğrenciye beyaz önlük giyme töreni yapılır. Benim törenim ise daha fakülteye başlamadan önce burada babam tarafından yapılmıştı.” dedi.

Oğul Korkmaz, “Bayrağı Devraldım”

2017 yılında fakülteye başlamadan önce babasını kaybettiğini hatırlatan Korkmaz, “Fakülteyi okurken onun tecrübelerinden faydalanamadım ama burada rahmetli babamın en yakın dostu olan Köksal hocamla birlikte çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı. Korkmaz, “Ben ondan aldığım bayrağı inşallah aynı hassasiyetle devam ettirmeye çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

‘Büyük Gurur’

Merkezde görevde olan Doktor Özkan Öztanç ise, “Talip ağabeyin emanet ettiği bayrağı oğluna teslim etmek bizim için çok büyük gurur.” şeklinde konuştu.

Rize'de Doktor Muhammed Onur Korkmaz, 8 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Doktor...

Rize'de Doktor Muhammed Onur Korkmaz, 8 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Doktor Talip Korkmaz'ın adının yaşatıldığı Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı. Muhammed Onur Korkmaz, açıklamada bulundu.

Rize'de Doktor Muhammed Onur Korkmaz, 8 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Doktor...

Rize'de Doktor Muhammed Onur Korkmaz, 8 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Doktor Talip Korkmaz'ın adının yaşatıldığı Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı. Muhammed Onur Korkmaz, açıklamada bulundu.

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