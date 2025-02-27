Rize'de Dört İlçede Eğitime Kar Engeli

Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Taşımalı eğitim de etkilenecek.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:57
Rize'de Dört İlçede Eğitime Kar Engeli

Rize'de Eğitime Ara Verildi

Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verileceği açıklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının oluşturduğu buzlanma riski sebebiyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde eğitim faaliyetleri askıya alındı.

Taşımalı Eğitim de Durdu

Diğer yandan, Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi.

AFAD Müdahalesiyle Kurtarıldılar

Öte yandan, İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Büyük Yayla'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD koordinesindeki ekipler tarafından kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

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