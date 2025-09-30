Rize'de Eğitim Forumu: Eğitimde İlham, Vizyon, Motivasyon ve Strateji

Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitim Forumu, 'Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji' temasıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:45
Rize'de Eğitim Forumu: Eğitimde İlham, Vizyon, Motivasyon ve Strateji

Rize'de Eğitim Forumu gerçekleştirildi

Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji temasıyla organize edilen Eğitim Forumu, kentte bir otelde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Vali Baydaş: Eğitim her zaman gündemde

Vali İhsan Selim Baydaş, programda eğitimin gündemlerinde her zaman birinci sırada yer aldığını vurguladı. Baydaş, lise düzeyinde mesleki teknik eğitimin ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çekti ve dijital bağımlılığın önemine işaret etti.

Vali Baydaş ayrıca, sporun eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğuna değinerek, sporun ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimle iç içe yürüyebilecek bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Pehlivanoğlu: En büyük savunma gücü nitelikli gençlik

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 21. yüzyılda savaşların silahlarla değil, beyinlerle yapıldığını ifade etti. Pehlivanoğlu, nitelikli insan gücünün önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarıyla gurur duyuyoruz ama bugün yapmamız gereken şey aslında en büyük savunma gücünün nitelikli bir gençlik olduğunu unutmamamız gerekir."

Pehlivanoğlu öğretmenlere de seslenerek, "Bir evladımız bu ülkenin kaderini değiştirebilir. İşte o çocuğumuzun kaderini değiştirecek olan sadece sizlersiniz. Kendinizi geliştirmeyi unutmayın. İşiniz kolay değil. Önce kendinize güvenin. Sakın unutmayın. Bütün sıkıntılara rağmen sizin yetiştireceğiniz bir evlat, bu ülkeyi dünyada lider yapabilir." ifadelerini kullandı.

Sunumlar ve katılımcılar

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, programda "İz Bırakan Öğretmen Olmak" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Forum, katılımcılerin sunum ve görüşleriyle devam etti.

Etkinliğe Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile çok sayıda ilgili katıldı.

Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde ilham, vizyon...

Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji" temasıyla organize edilen "Eğitim Forumu" gerçekleştirildi. Vali İhsan Selim Baydaş, programda konuşma yaptı.

Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde ilham, vizyon...

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar