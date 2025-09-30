Rize'de Eğitim Forumu: Eğitimde İlham, Vizyon, Motivasyon ve Strateji

Rize'de Eğitim Forumu gerçekleştirildi

Rize'de Valilik, Türk Eğitim Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde ilham, vizyon, motivasyon ve strateji temasıyla organize edilen Eğitim Forumu, kentte bir otelde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Vali Baydaş: Eğitim her zaman gündemde

Vali İhsan Selim Baydaş, programda eğitimin gündemlerinde her zaman birinci sırada yer aldığını vurguladı. Baydaş, lise düzeyinde mesleki teknik eğitimin ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çekti ve dijital bağımlılığın önemine işaret etti.

Vali Baydaş ayrıca, sporun eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğuna değinerek, sporun ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimle iç içe yürüyebilecek bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Pehlivanoğlu: En büyük savunma gücü nitelikli gençlik

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 21. yüzyılda savaşların silahlarla değil, beyinlerle yapıldığını ifade etti. Pehlivanoğlu, nitelikli insan gücünün önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün savunma sanayimizle gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarıyla gurur duyuyoruz ama bugün yapmamız gereken şey aslında en büyük savunma gücünün nitelikli bir gençlik olduğunu unutmamamız gerekir."

Pehlivanoğlu öğretmenlere de seslenerek, "Bir evladımız bu ülkenin kaderini değiştirebilir. İşte o çocuğumuzun kaderini değiştirecek olan sadece sizlersiniz. Kendinizi geliştirmeyi unutmayın. İşiniz kolay değil. Önce kendinize güvenin. Sakın unutmayın. Bütün sıkıntılara rağmen sizin yetiştireceğiniz bir evlat, bu ülkeyi dünyada lider yapabilir." ifadelerini kullandı.

Sunumlar ve katılımcılar

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, programda "İz Bırakan Öğretmen Olmak" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Forum, katılımcılerin sunum ve görüşleriyle devam etti.

Etkinliğe Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile çok sayıda ilgili katıldı.

