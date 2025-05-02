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Rize'de Feci Kaza: Hafif Ticari Araç ile Cip Çarpıştı, 1 Ölü

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Hafif ticari araç ile cip çarpıştı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:29
Rize'de Feci Kaza: Hafif Ticari Araç ile Cip Çarpıştı, 1 Ölü

Rize'de Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile cip çarpıştı. Olayda 66 yaşındaki S.G. isimli sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

49 yaşındaki R.F. yönetimindeki 53 ADR 606 plakalı cip, Güneysu Spor Lisesi kavşağında, 34 UC 4270 plakalı hafif ticari aracı geçerken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, hafif ticari aracın sürücüsü S.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

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