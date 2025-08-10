DOLAR
Rize'de Heyelanlar: Sağanak Yağış Sonrası Faciaya Yol Açtı

Rize'nin ilçelerinde sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar, yolları kapattı. Ekipler kurtarma çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 15:48
Rize'nin İlleri Sağanak Sonrasında Heyelana Teslim Oldu

Rize'nin bazı ilçelerinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak yağışlar heyelanlara neden oldu. Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde, yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yolları kapattı.

Heyelanların Etkileri

Heyelanlar nedeniyle Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolu kullanıma kapandı. Yetkililer, bu durumun vatandaşların ulaşımında aksamalara yol açtığını bildirdi.

Çalışmalar Başladı

İl Özel Idaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Toplam 17 iş makinesi ve 21 personel ile yapılan çalışmalar, bölgedeki köylerin normal hayatına dönmesi için sürdürülüyor.

Yerel yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağışların devam edebileceği öngörülüyor.

