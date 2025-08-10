Rize'de Heyelanlar: Sağanak Yağış Sonrası Faciaya Yol Açtı

Rize'nin İlleri Sağanak Sonrasında Heyelana Teslim Oldu

Rize'nin bazı ilçelerinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren sağanak yağışlar heyelanlara neden oldu. Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde, yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yolları kapattı.

Heyelanların Etkileri

Heyelanlar nedeniyle Fındıklı'da 11, Pazar'da 10, Çayeli'nde 4, Çamlıhemşin'de 2 ve Güneysu'da 1 köy yolu kullanıma kapandı. Yetkililer, bu durumun vatandaşların ulaşımında aksamalara yol açtığını bildirdi.

Çalışmalar Başladı

İl Özel Idaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Toplam 17 iş makinesi ve 21 personel ile yapılan çalışmalar, bölgedeki köylerin normal hayatına dönmesi için sürdürülüyor.

Yerel yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağışların devam edebileceği öngörülüyor.

Rize'nin bazı ilçelerinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi. Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Rize'nin bazı ilçelerinde sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Çamlıhemşin, Fındıklı, Pazar, Çayeli ve Güneysu ilçelerine bağlı köylerde yamaçlardan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yollara sürüklendi. Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi amacıyla 17 iş makinesi ve 21 personelle çalışmalarını sürdürüyor.