Rize'de İki PTT Çalışanının Katili Adliyeye Sevk Edildi

Rize'de Şok Olay: PTT Çalışanları Silahla Öldürüldü

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'nde yıldıran bir cinayet olayı yaşandı. İddiaya göre, Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt adlı iki PTT çalışanı, kargo biriminde silahlı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen bu korkunç olayda, zanlı H.K., cinayetin ardından olay yerinden kaçtı. Polisi alarma geçiren bu durumun ardından, H.K., bir binanın çatı katında yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi'ne sevk edildi. Olay, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Rize'de iki PTT çalışanını silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.