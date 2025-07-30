Rize'de Kamyonun Tıra Çarpması: Sürücü Yaralandı

Olay Rize'nin Derepazarı İlçesinde Gerçekleşti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Tersane Mahallesi Kavşağında meydana geldi.

Kaza Detayları

58 yaşındaki A.K.'nin kullandığı 53 AAK 753 plakalı kamyon, aynı yaştaki M.Ö. tarafından yönetilen 61 FL 540 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralanırken, olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan A.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.