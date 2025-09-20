Rize'de Sağanak ve Heyelan: Ayder Yolu Kapandı, Köprü Çöktü

Rize'de gece boyu süren sağanak derelerde yükselme, heyelan ve baskınlara yol açtı; Ayder Yaylası yolu kapandı, Şenyamaç'taki köprü çöktü.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 08:17
Rize'de Sağanak ve Heyelan: Ayder Yolu Kapandı, Köprü Çöktü

Rize'de sağanak ve heyelan etkili oluyor

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Derelerin su seviyelerinin yükselmesi sonucu çeşitli bölgelerde heyelanlar ve baskınlar meydana geldi.

Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi'ndeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

Ulaşım kesintileri ve çöken köprü

Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı. Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu'nun Şenyamaç köyü mevkisindeki köprüsü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü; bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Görgü tanığı açıklaması

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.

"Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü."

Görüntüler ve hava durumu

Yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
Rize'de Sağanak ve Heyelan: Ayder Yolu Kapandı, Köprü Çöktü
3
Trump: Antifa'yı "yerel terör grubu" İlan Etmeyi "Yüzde 100" Düşünebilirim
4
Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Düzenlemeleri
5
TİKA'dan Kolombiya'da "Kamu Düzeni Risk Analizi Eğitimi" tamamlandı
6
14 Eylül 2025 Gündemi: Motorcu Dostu Bariyerlerden Akkuyu'ya Öne Çıkan Haberler
7
Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek