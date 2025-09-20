Rize'de Sağanak ve Heyelan: Ayder Yolu Kapandı, Köprü Çöktü

Rize'de sağanak ve heyelan etkili oluyor

Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Derelerin su seviyelerinin yükselmesi sonucu çeşitli bölgelerde heyelanlar ve baskınlar meydana geldi.

Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi'ndeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

Ulaşım kesintileri ve çöken köprü

Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı. Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu'nun Şenyamaç köyü mevkisindeki köprüsü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü; bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Görgü tanığı açıklaması

Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.

"Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü."

Görüntüler ve hava durumu

Yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.