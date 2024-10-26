Rize'de Sağanak Yağış Heyelanlara Neden Oldu

Rize'de Sağanak Yağış Etkisini Gösterdi

Rize’nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında, derelerde su seviyesi önemli ölçüde yükseldi ve bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi.

Heyelanlar ve Su Seviyesindeki Yükselme

İl genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, özellikle Çayeli ilçesinde sağanak biçimine dönüştü. 21 Ekim tarihinde Büyükköy beldesinde toprak kaymalarının yaşandığı Derecik köyünde, yeni toprak kaymaları meydana geldi.

Yamaçlardan sürüklenen toprak, köyden akan derenin önünü kapatarak su seviyesinin yükselmesine sebep oldu.

Çalışmalar Devam Ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ), Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle derenin önündeki engelleri kaldırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ancak daha önce toprak kayması yaşanan alanlarda, ekiplerin çalışmaları heyelan riski sebebiyle durduruldu.

Derecik Köyü Muhtarının Açıklamaları

Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, sabah saatlerinde başlayan yağışın etkisinin arttığını belirtti. Heyelan riskinin devam ettiğini vurgulayan Küçüksarı, "Derenin su seviyesi yol güzergahının seviyesine kadar yükseldi. Ekipler çalışmalarına öğle saatlerinde ara vermek zorunda kaldı," şeklinde konuştu.

Rize'de aralıklarla devam eden yağış, Çayeli ilçesinde sağanağa dönüştü. İlçenin, 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde yağışın ardından yeni toprak kaymaları oluştu.

Rize'de aralıklarla devam eden yağış, Çayeli ilçesinde sağanağa dönüştü. İlçenin, 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde yağışın ardından yeni toprak kaymaları oluştu.