Rize'de Sağlık Çalışanlarından İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Rize'de Sağlık Çalışanlarından İsyan

Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 63. sessiz yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Türk ve Filistin Bayraklarıyla Dolu Yürüyüş

Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler taşıyan kalabalık grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. "Hastaneye saldırı savaş suçudur" ve "Tüm dünya lal olsa da biz asla susmayacağız" diye haykıran eylemcilerin sesi, etkinliğe katılan herkesin ortak öfkesini dile getirdi.

Furkan Alber'in Çağrısı

Etkinlikte grup adına açıklama yapan 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi Furkan Alber, hekimler ve sağlık çalışanları olarak Gazze'yi unutturmamak için bir araya geldiklerini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki sağlık krizini bir yılı aşkın süredir takip ettiğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Tepkileri

Alber, Ramazan ayında hüzün dolu bir güne uyanıldığını açıklayarak, "Terör devleti İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden bir gecede tam 400 kişiyi şehit etti" dedi. Gazzeli mazlumların temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engelleyen anlaşmaların ihlal edildiğine dikkat çekti.

Birlikte Daha Güçlü Olmak

Alber, boykotun önemine değinerek, "Bir zulme engel olamıyorsanız, onu duyurun"katil İsrail üzerindeki baskıların artırılmasını talep etti.

Ateşkes Çağrısı

Alber, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiğini belirtti. Hastanelere yönelik saldırıların derhal durdurulması ve tahrip olan sağlık tesislerinin yeniden inşası çağrısında bulundu.

Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüşlerinin 63'üncüsünü düzenledi.

Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüşlerinin 63'üncüsünü düzenledi.