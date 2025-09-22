Rize'de sel: 17 kişi helikopterlerle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rize'deki selde etkilenen 17 kişinin Kara ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle AFAD talebi üzerine tahliye edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:32
Bakanlıktan yapılan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketinde etkilenen 17 kişinin, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle tahliye edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, sel nedeniyle Kara Kuvvetlerine ait 2 ve Hava Kuvvetlerine ait 1 helikopterin, AFAD Başkanlığı'nın talebi üzerine bölgeye görevlendirildiği belirtildi.

Helikopterlerle tahliye işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

