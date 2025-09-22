Rize'de sel: 17 kişi helikopterlerle tahliye edildi
Bakanlıktan yapılan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketinde etkilenen 17 kişinin, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle tahliye edildiğini duyurdu.
Açıklamada, bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, sel nedeniyle Kara Kuvvetlerine ait 2 ve Hava Kuvvetlerine ait 1 helikopterin, AFAD Başkanlığı'nın talebi üzerine bölgeye görevlendirildiği belirtildi.
Helikopterlerle tahliye işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.