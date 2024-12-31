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Rize'de Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde etkili yağışlar sonrası ortaya çıkan heyelan, bir mahalle yolunu trafiğe kapattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:06
Rize'de Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize'nin Derepazarı İlçesinde Heyelan Felaketi

Rize'nin Derepazarı ilçesinde, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar, heyelanlara yol açtı. Eriklimanı Mahallesi'nden geçen bir yolda meydana gelen toprak kayması, bir mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

Olayın etkileri dikkat çekici: Yolun kenarındaki istinat duvarının çökmesi ile birlikte büyük bir toprak kayması gerçekleşti. Bunun yanı sıra, yol kenarındaki yüksek gerilim direği de çökme sebebiyle aşağı kaydı.

Bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla, ihbar üzerine gelen ekipler önlem alarak, yolu trafiğe kapattı. Yetkililer, Devam eden yağışların oluşturabileceği risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma...

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma...

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.

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