Rize'de Teleferik Kazası: Kadın Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ilkel bir teleferik kazası yaşandı. Olay, Işıklı köyünde meydana geldi. Çay hasadı yapan F.V., taşıma esnasında teleferiğin bağlantı hattının kopması sonucu üzerine düşen teleferikten yaralandı.

Olayın hemen ardından çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar ile jandarma ve AFAD ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, yaralı kadını bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi yapılan F.V., daha sonra Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

