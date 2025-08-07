DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Rize'de Teleferik Kazası: Kadın Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, çay taşırken ilkel teleferik düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:08
Rize'de Teleferik Kazası: Kadın Yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ilkel bir teleferik kazası yaşandı. Olay, Işıklı köyünde meydana geldi. Çay hasadı yapan F.V., taşıma esnasında teleferiğin bağlantı hattının kopması sonucu üzerine düşen teleferikten yaralandı.

Olayın hemen ardından çevredekilerin 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbar ile jandarma ve AFAD ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, yaralı kadını bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi yapılan F.V., daha sonra Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde üzerine çay taşımakta kullanılan ilkel teleferik düşen kadın yaralandı....

Rize'nin Ardeşen ilçesinde üzerine çay taşımakta kullanılan ilkel teleferik düşen kadın yaralandı. Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan kadın, ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi