Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi

Rize'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilere yönelik operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Şüphelilerin ev, araç ve üstleri arandı. Aramalar sonucu 94,26 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.