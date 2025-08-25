DOLAR
Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Rize'de düzenlenen operasyonda 94,26 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi; 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:48
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi

Rize'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilere yönelik operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Şüphelilerin ev, araç ve üstleri arandı. Aramalar sonucu 94,26 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

