Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu dikkat çekti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aşıklar köyünde U.C.Ç'nin kullandığı aracında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Bu aramada, İstanbul'dan gönderilen bir kutuda bulunan elektrik süpürgesinin hortum kısmına gizlenmiş olan bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak E.O, T.A ve İ.B olarak tanımlanan üç kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen E.O ve T.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, İ.B serbest bırakıldı.

Rize'deki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.