Rize'nin Son Bakır Ustası: Dursun Ali Nuroğlu 66 Yaşında Mesleği Yaşatıyor

Rize'de 66 yaşındaki Dursun Ali Nuroğlu, 30 yılı aşkın süredir bakır parlatma mesleğini tek başına sürdürüyor; vefat eden yakınların eşyalarını özenle restore ediyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:32
Rize'nin Son Bakır Ustası: Dursun Ali Nuroğlu 66 Yaşında Mesleği Yaşatıyor

Rize'nin Son Bakır Ustası: Dursun Ali Nuroğlu

Rizede 66 yaşındaki Dursun Ali Nuroğlu, kaybolmaya yüz tutan bakır parlatma mesleğini tek başına sürdürüyor. Müşterilerinin vefat eden yakınlarından kalan bakır tencere, bakraç ve sinileri özenle parlatan usta, her parçayla geçmişin hatıralarını yeniden canlandırıyor.

Ustanın Yıllara Dayanan Tecrübesi

30 yılı aşkın süredir polisaj (metal parlatma) yapan Nuroğlu, mesleğin bölgedeki nadir temsilcilerinden biri. Usta, "Rize’de krom parlatan var ama bakır yok. Sarp’tan Sürmene’ye kadar bakır parlatma işleri bana gelir" diyerek bölgedeki tekelleşmeyi ve talebi özetliyor.

Mesleğin Zorluğu ve Gençlerin İlgisizliği

Nuroğlu, bakır parlatmanın kolay bir iş olmadığını vurguluyor; işin incelikleri, aşamaları ve emek gerektirdiğini aktarıyor. Öne çıkan üç unsurun toz, gürültü ve sabır olduğunu belirtiyor: "Bakırı temizlemek kolay değil, birkaç aşamadan geçiyor. Tozu var, zahmeti çok. Gençler bu işi yapmaz; maske takmama rağmen tozdan simsiyah oluyorum bazen. Şimdiki gençler kapıdan bile geçmiyor."

Hatıraları Yeniden Parlatmak

Dursun Ali Usta için getirilen her bakır parça sadece bir eşya değil; bir ailenin hatırasını taşıyan değerli bir miras. Usta, "Bana getirilen her parça, bir annenin, bir dedenin hatırası. Onları yeniden ışıldatmak, sanki geçmişe saygı göstermek gibi" diyerek mesleğine ve hatıralara duyduğu saygıyı dile getiriyor. Buna karşın geleceğe dair kaygılarını da saklamıyor: "Ben gittikten sonra bu işi Rize’de yapacak kimse kalmayacak".

Yılların emeğiyle tezgâhında biriktirdiği parlaklık hâlâ göz alıyor; Nuroğlu, kısıtlı iş gücüyle bile geçmişi bugünle buluşturmaya devam ediyor.

RİZE'DE 66 YAŞINDAKİ DURSUN ALİ NUROĞLU, KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN BAKIR PARLATMA MESLEĞİNİ TEK BAŞINA...

RİZE'DE 66 YAŞINDAKİ DURSUN ALİ NUROĞLU, KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN BAKIR PARLATMA MESLEĞİNİ TEK BAŞINA SÜRDÜRÜYOR. MÜŞTERİLERİNİN VEFAT EDEN YAKINLARINDAN KALAN BAKIR EŞYALARI ÖZENLE PARLATAN USTA, HER PARÇADA GEÇMİŞİN HATIRALARINA YENİDEN HAYAT VERİYOR.

RİZE'DE 66 YAŞINDAKİ DURSUN ALİ NUROĞLU, KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN BAKIR PARLATMA MESLEĞİNİ TEK BAŞINA...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor