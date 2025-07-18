Rizeli Grup, 15 Temmuz İçin Ankara'dan Rize'ye Bisiklet Touru Düzenledi

Rizeli Grup, 15 Temmuz'a İthafen Pedal Çevirdi

Rizeli 4 kişilik grup, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'dan Rize'ye unutulmaz bir bisiklet turu düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Yılmaz Topcan, uzun zamandır hayalini kurduğu bu etkinliği gerçekleştirdi.

Tur Detayları

Topcan, AA muhabirine verdiği demeçte, 7 Temmuz'da Ankara'daki Gazi Meclis'in önünden hareket ettiklerini belirtti. Tur boyunca toplam 10 günde yaklaşık 90 kilometre pedal çevirdiklerini ifade eden Topcan, 10'uncu günün akşamında Rize'ye ulaştıklarını vurguladı.

Yolculuk Anıları

Grup, günlük ortalama 7 saat pedal çevirerek 10 ili geçtiklerini anlattı. Bu yolculuktaki dostlarıyla birlikte güzel anılar biriktirdiklerini dile getiren Muharrem Öksüz, bisiklet turunu 15 Temmuz haftasına denk getirmeye özen gösterdiklerini açıkladı. Öksüz, "Bisiklet turunda birçok anılarımız var ama en güzel anılarımız ise bu yolculuğun 15 Temmuz haftasına denk gelmesi oldu," diyerek duygularını paylaştı.

Rizeli 4 kişilik grup, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'dan Rize'ye bisiklet turu düzenledi.

Rizeli 4 kişilik grup, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin hatırasına ithafen Ankara'dan Rize'ye bisiklet turu düzenledi.