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RMMO'da Uyuşturucu ve Obezite Sorununa Çözüm Arayışı

GKRY, RMMO'da artan uyuşturucu kullanımı ve obeziteye karşı yasalarında değişiklik yapmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:12
RMMO'da Uyuşturucu ve Obezite Sorununa Çözüm Arayışı

GKRY, RMMO'daki Acil Sorunlara Karşı Önlemler Alıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'ndaki (RMMO) artış gösteren uyuşturucu kullanımı ve obezite sorununa çare bulmak amacıyla askeri yasa ve yönetmeliklerde önemli değişiklikler yapmayı düşünüyor.

Öneriler Temsilciler Meclisi'nde Sunuldu

GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral George Tsitsikostas, Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu üyelerine, mevcut yasalar üzerine önerdikleri değişiklikleri sundu. Söz konusu değişiklikler, RMMO'da artan sorunların çözümünü hedefliyor.

Palmas ve Tsitsikostas, Temsilciler Meclisinden, subay ve astsubaylara haber verilmeden düzenli uyuşturucu testi yapılması ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen askerlerin derhal ordudan ilişkilerinin kesilmesi için yasaların değiştirilmesini talep ettiler.

Sağlık Kontrollerinde Değişiklikler

Daha önceki yasa ve yönetmelikler, RMMO subay, astsubay ve sivil memurlarının yılda bir kez sağlık kontrolünden geçirilmesini zorunlu kılmaktaydı. GKRY Savunma Bakanlığının Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonuna sunduğu raporda, obezite ile mücadele için de benzer bir yaklaşım önerildi.

Raporda, aşırı kilo alan ve ordu standartlarına göre fazla kilolu olan subay ve astsubayların terfi ettirilmemesi gerektiği vurgulanarak, bu yeni kararın mevcut yasa ve yönetmeliklere eklenmesi önerildi.

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