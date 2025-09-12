Robert Capa: 'Gerçek En İyi Fotoğraftır' Sergisi Ara Güler Müzesi'nde

Robert Capa: 'Gerçek En İyi Fotoğraftır' Ara Güler Müzesi'nde

Ara Güler Müzesi, Robert Capa Contemporary Photography Center ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi açıldı. Sergi, Capa'nın 1932'deki ilk profesyonel işinden, 1954'te çektiği bilinen son fotoğrafına kadar kronolojik bir bakış sunuyor.

Kapsam ve kürasyon

Sergide Capa'nın eserlerinden özel bir seçki yer alıyor; sanatçının 20. yüzyıl foto muhabirliği boyunca kaydettiği önemli anlar bir araya getirildi. 1932–1954 arasını kapsayan bu retrospektif, İspanya İç Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan röportajları kronolojik bir akış içinde sunuyor. Ayrıca sergide Capa'nın 1946'da Türkiye'de kaydettiği 37 fotoğraf özel bir bölümde sergileniyor.

Tuana Pulak'ın açıklamaları

Tuana Pulak, Ara Güler Müzesi Sergi Yönetimi ve Proje Geliştirme Müdürü, AA muhabirine Capa'nın 20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden olduğunu belirtti. Pulak, sergi için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biraz retrospektif niteliğinde. Aynı zamanda Türkiye'de de şu ana kadar gerçekleşmiş en geniş kapsamlı Capa sergisi. Ara Güler Müzesi'nde de başka bir fotoğrafçıya ayırdığımız ilk sergi."

Pulak, serginin kendileri için çok gurur verici ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Sergide, 1932'de Danimarka'daki ilk profesyonel fotoğraflarından başlayarak 1954'te trajik bir şekilde mayına basarak vefat etmeden önce çektiği son fotoğrafına kadar 22 senelik kariyerinin en önemli röportajlarını görüyoruz. İspanya İç Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'na kadar en önemli röportajları burada yer alıyor. Dolayısıyla çok doğal akışında bir kronolojik kürasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye bölümü

Pulak, sergide yer alan Türkiye bölümüne de dikkat çekti ve Capa'nın 1946'da Time tarafından Türkiye üzerine bir belgesel çekmek üzere görevlendirildiğini aktardı. Pulak, bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Burada iki buçuk aylık bir süre boyunca kalıyor ve İstanbul'u, Ankara'yı, Anadolu'nun farklı yerlerini fotoğraflıyor. Hem film çekiyor hem de buradaki fotoğrafları belgeliyor. İstanbul'un camilerinden saraylarına, Ankara Hipodromu'ndan Zafer Anıtı'na, Anadolu'da pek çok farklı kırsal portreye kadar farklı konuları burada görebiliyoruz."

Pulak ayrıca Capa'nın yalnızca bir muhabir olarak değil, fotoğrafçılar için oynadığı rol nedeniyle de önem taşıdığını vurgulayarak, "20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarını onun fotoğrafları sayesinde biliyoruz. Savaşın simgesi haline gelmiş fotoğrafları var. Bizim için çok büyük, önemli, tarihi belge niteliğinde bir arşiv." dedi.

Ziyaret bilgisi

Sergi, Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde ziyaret edilebilir ve gösterim süresi 22 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

