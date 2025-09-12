Robert Capa: 'Gerçek En İyi Fotoğraftır' Sergisi Ara Güler Müzesi'nde

Robert Capa'nın fotoğraflarını içeren 'Gerçek En İyi Fotoğraftır' sergisi Ara Güler Müzesi'nde. 1932–1954 dönemi ve 1946 Türkiye çekimleriyle kapsamlı bir retrospektif.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 04:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 04:52
Robert Capa: 'Gerçek En İyi Fotoğraftır' Sergisi Ara Güler Müzesi'nde

Robert Capa: 'Gerçek En İyi Fotoğraftır' Ara Güler Müzesi'nde

Ara Güler Müzesi, Robert Capa Contemporary Photography Center ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi açıldı. Sergi, Capa'nın 1932'deki ilk profesyonel işinden, 1954'te çektiği bilinen son fotoğrafına kadar kronolojik bir bakış sunuyor.

Kapsam ve kürasyon

Sergide Capa'nın eserlerinden özel bir seçki yer alıyor; sanatçının 20. yüzyıl foto muhabirliği boyunca kaydettiği önemli anlar bir araya getirildi. 1932–1954 arasını kapsayan bu retrospektif, İspanya İç Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan röportajları kronolojik bir akış içinde sunuyor. Ayrıca sergide Capa'nın 1946'da Türkiye'de kaydettiği 37 fotoğraf özel bir bölümde sergileniyor.

Tuana Pulak'ın açıklamaları

Tuana Pulak, Ara Güler Müzesi Sergi Yönetimi ve Proje Geliştirme Müdürü, AA muhabirine Capa'nın 20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden olduğunu belirtti. Pulak, sergi için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biraz retrospektif niteliğinde. Aynı zamanda Türkiye'de de şu ana kadar gerçekleşmiş en geniş kapsamlı Capa sergisi. Ara Güler Müzesi'nde de başka bir fotoğrafçıya ayırdığımız ilk sergi."

Pulak, serginin kendileri için çok gurur verici ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Sergide, 1932'de Danimarka'daki ilk profesyonel fotoğraflarından başlayarak 1954'te trajik bir şekilde mayına basarak vefat etmeden önce çektiği son fotoğrafına kadar 22 senelik kariyerinin en önemli röportajlarını görüyoruz. İspanya İç Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'na kadar en önemli röportajları burada yer alıyor. Dolayısıyla çok doğal akışında bir kronolojik kürasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye bölümü

Pulak, sergide yer alan Türkiye bölümüne de dikkat çekti ve Capa'nın 1946'da Time tarafından Türkiye üzerine bir belgesel çekmek üzere görevlendirildiğini aktardı. Pulak, bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Burada iki buçuk aylık bir süre boyunca kalıyor ve İstanbul'u, Ankara'yı, Anadolu'nun farklı yerlerini fotoğraflıyor. Hem film çekiyor hem de buradaki fotoğrafları belgeliyor. İstanbul'un camilerinden saraylarına, Ankara Hipodromu'ndan Zafer Anıtı'na, Anadolu'da pek çok farklı kırsal portreye kadar farklı konuları burada görebiliyoruz."

Pulak ayrıca Capa'nın yalnızca bir muhabir olarak değil, fotoğrafçılar için oynadığı rol nedeniyle de önem taşıdığını vurgulayarak, "20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarını onun fotoğrafları sayesinde biliyoruz. Savaşın simgesi haline gelmiş fotoğrafları var. Bizim için çok büyük, önemli, tarihi belge niteliğinde bir arşiv." dedi.

Ziyaret bilgisi

Sergi, Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde ziyaret edilebilir ve gösterim süresi 22 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa - Gerçek En İyi Fotoğraftır"...

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa - Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Ara Güler Müzesi'nde açıldı. Ara Güler Müzesi, Robert Capa Contemporary Photography Center ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan sergi, Capa'nın 1932'deki ilk profesyonel işinden, 1954'te ölümünün hemen öncesinde çektiği bilinen son fotoğrafına kadar kronolojik bir bakış sunuyor.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa - Gerçek En İyi Fotoğraftır"...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri