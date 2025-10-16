Robot Köpekler Yapay Zeka ile Görevlerini Genişletiyor — Deep Robotics, GITEX Global'de

TOLGA YANIK - Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle çevreyle etkileşime girmesi ve kararlarını kendisinin vermesi beklenen robot köpekler, teslimattan pazarlamaya kadar birçok alanda kullanılabilecek.

GITEX Global'de robot teknolojileri ilgi odağı oldu

GITEX Global, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yıl 45'inci kez düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. Fuarda tanıtımlar 17 Ekim'e kadar devam ediyor.

Fuarın öne çıkan teknolojilerinden biri robotlar. İnsansı robotlardan robot köpeklere kadar farklı sınıflardaki çözümler ziyaretçilerle buluşuyor.

Çin merkezli robot üreticisi Deep Robotics'in Bölge Satış Müdürü Maksim Hao, AA muhabirine yaptığı açıklamada riskli ortamlarda çalışanların yerini alan robotlar geliştirdiklerini, adım adım acil kurtarmadan güvenlik güçlerine kadar çeşitli görevler için robot ürettiklerini söyledi.

Hao, Türkiye'de de müşterileri olduğunu, Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın çoğu yerinde robotlarının bulunduğunu belirtti. İnsansı robotların çoğunlukla sadece selamlaşma gibi sınırlı etkileşimler sunduğunu, buna karşın robot köpeklerin daha sürdürülebilir ve güvenilir olduğunu vurguladı.

Robot köpeklerin özerkliği artıyor

"Robot köpekler, insanlarla ve çevreyle etkileşimlerini otomatik olarak gerçekleştirecek"

Hao, ürettikleri robot köpeklerin riskli ortamlarda insanların yerine birçok görevi yapabildiğini, yapay zekanın etkisiyle özelliklerinde gelişmeler görüleceğini aktardı.

"Yapay zeka algoritmalarını robot köpeklerde hareket kontrolleri ve algılama için kullanıyoruz. Engelleri algılayıp otomatik olarak kaçınıp durabiliyor. Gelecekte robot köpekler çevreyle etkileşime girecek ve kendi kendine karar verecek. Robot köpeklerin kullanım alanları teslimat, pazarlama gibi alanlarla genişleyecek. Halihazırda Çin'de teslimat için kullanıldı."

Hao, Deep Robotics'in dünyanın öne çıkan robot şirketleri arasında yer aldığını, donanım ve yazılımın tüm temel bileşenlerini kendilerinin tasarladığını söyledi. Güçlü bir AR-GE ekibine sahip olmalarının ve temel bileşenleri kendi üretmelerinin kendilerine büyük avantaj sağladığını belirtti.

