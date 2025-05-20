Roketsan, 19 Mayıs’ta Genç Mühendisleri Ağırladı

Roketsan, Gençlere Kapılarını Açtı

Türkiye'nin milli roket ve füze sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenen Roketsan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında genç mühendis adaylarını tesislerinde ağırladı. Roketsan, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya yoğun ilgi gösteren 70 öğrenci seçerek, onlara ileri teknoloji üretim altyapısını yerinde görme fırsatı sundu.

Genç Mühendisler için İlham Verici Bir Gündem

Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar, Roketsan’ın tecrübeli mühendisleriyle bir araya gelerek roket ve füze sistemleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Etkinlikte gençlere hitap eden Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 19 Mayıs’ın gençliğe atfedilmiş anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli günde sizlerle bir arada olup, ülkemiz savunması için yaptığımız çalışmalara tanık olmanızı istedik. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin buradaki deneyimlerinin onların geleceğine katkı sağlamasını umuyoruz," dedi.

Sektörel Dinamizm ve Geleceğin Mühendisleri

İkinci, Türkiye'nin savunma sanayisinde insan kaynağının yaş ortalamasının 32 olduğunu belirterek, dünya savunma sanayisindeki ortalamanın daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Gençlerin bu sektördeki dinamizmi ileriye taşıyacak önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, Roketsan’ın kara, hava, deniz ve uzay projelerine dair teknik sunumlar izledi ve mühendislik alanlarındaki güncel gelişmelere dair doğrudan uzmanlarından bilgi aldı.

İlham Verici Atölyeler ve Kariyer Fırsatları

Tesis turunun yanı sıra çeşitli atölye ve sosyal etkinlikler de düzenlendi. Bu etkinlikler sayesinde gençler ilham aldı ve farklı etkinliklere katıldılar. Teknolojiye olan ilgiyi destekleyen Roketsan, eğitim çağındaki öğrencilere yönelik staj ve kariyer fırsatları sunmaktadır. 19 Mayıs etkinliğine katılan birçok genç, yaz döneminde Roketsan’da staj yapma şansı da elde edecek. Roketsan, gelecekte genç yetenekleri savunma sanayisine kazandırmaya yönelik bu tarz etkinlikleri artırmayı planlıyor.

Türkiye'nin milli roket ve füze sistemlerinin geliştirilmesinde öncü rol üstlenen Roketsan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında geleceğin mühendislerini tesislerinde ağırladı. Şirketin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yoğun ilgi gösteren gençler arasından seçilen 70 öğrenci, Roketsan'ın ileri teknoloji üretim altyapısını yerinde görme fırsatı yakaladı.

Türkiye'nin milli roket ve füze sistemlerinin geliştirilmesinde öncü rol üstlenen Roketsan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında geleceğin mühendislerini tesislerinde ağırladı. Şirketin sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yoğun ilgi gösteren gençler arasından seçilen 70 öğrenci, Roketsan'ın ileri teknoloji üretim altyapısını yerinde görme fırsatı yakaladı.