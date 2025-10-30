Roma'da 102. yıl resepsiyonu: Türkiye-İtalya ilişkilerinde yeni ivme

Yayın Tarihi: 30.10.2025 05:50
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 05:50
Roma'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği tarafından Büyükelçilik konutunda gerçekleştirildi.

Ev sahipleri ve konuklar

Resepsiyonda ev sahibi olarak Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Büyükelçilik Müsteşarı Tuna Yücal Modrak ile Büyükelçilik Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop konukları kapıda karşıladı. Programa, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Silli, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu ve KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram ile iş, sanat, siyaset ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar ve vurgular

Resepsiyonda iki ülke milli marşları, Venedik'in ünlü Fenice Tiyatrosu tenorlarından Safa Korkmaz tarafından seslendirildi. Konuklarla ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaşıldı.

Büyükelçi Ülgen, konuşmasında bu yılın Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin 170. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda yeni bir ivme kazandığını söyledi. Ülgen, Başbakan Giorgia Meloni'nin bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Roma'da gerçekleştirilen 4. Hükümetlerarası Zirve için ağırladığını, burada 11 anlaşma imzalandığını ve zirvenin ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ülgen, savunma sanayi, ticaret ve yatırımlar, enerji, bağlantısallık ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğini derinleştirebilecek geniş fırsatlar bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye ve İtalya'nın Avrupa güvenliğine önemli katkı sağladığını ve Avro-Akdeniz bölgesinde istikrar çıpası olduklarını ifade etti. Roma'daki Türk vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmada ise Atatürk ve İstiklal Savaşı şehitleri ile gaziler anıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Silli de konuşmasında İtalyan hükümetinin tebriklerini ileterek, İtalya ve Türkiye arasındaki bağın derin ve kalıcı olduğunu, ilişkilere karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yaklaşıldığını söyledi. Silli, aynı zamanda son yıllarda ticaret hacminin artışına dikkat çekerek, son 4 yılda ikili ticaretin ikiye katlanarak 30 milyar avro seviyelerine ulaştığını belirtti.

Etkinlik programı ve kültürel sunumlar

Resepsiyonda Türkiye-İtalya ilişkilerinde karşılıklı üst düzey ziyaretleri gösteren ve son 7 ayı kapsayan bir video gösterimi yapılacağı belirtildi; Büyükelçi Ülgen Anadolu Ajansı'na teşekkür etti. Programda Türk caz sanatçısı Selen Beytekin ve İtalyan bandosu konser verdi. Beytekin'in caz performansı ve tenor Safa Korkmaz'ın milli marşlardaki yorumu konuklardan büyük beğeni topladı.

Konuklara ayrıca Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden ikramlar sunuldu ve etkinlik, diplomasi, kültür ve gastronomiyi bir araya getiren bir kutlama olarak tamamlandı.

