Roma'da Filistin'e Destek Gösterileri Yasaklandı

Roma'daki Filistin Destek Gösterileri Yasaklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da, 5 Ekim 2023'te gerçekleştirilecek Filistin'e destek gösterileri yasaklandı. İtalyan ANSA ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, yürüyüşlerin yasaklanmasının arkasında güvenlik endişeleri yatıyor.

Yürüyüşlerin Yasaklanma Nedenleri

Roma Emniyet Müdürlüğü, 7 Ekim tarihinin dikkat çeken bir yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle potansiyel olayların çıkabileceği gerekçesiyle bu kararı aldı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında yapılan Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısında bu husus değerlendirildi.

Siyasi Baskılar ve Tepkiler

Filistin’e destek gösterilerinin yasaklanmasını isteyen gruplar arasında İtalya'daki Yahudi toplumu ve bazı sağcı politikacılar yer alıyor. 13 Eylül’deki bir açıklamasında İçişleri Bakanı Piantedosi, "Her türlü özgür ifadeye izin vereceğiz fakat katliamları kutlama amacındaki eylemlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz," dedi.

Önceki Gösteriler ve Tepkiler

İtalya'da Ekim 2023 itibarıyla birçok Filistin'e destek gösterisi gerçekleşmesine rağmen, 27 Ocak Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde de yapılan protestolar Yahudi toplumu baskısıyla iptal edilmişti. Buna rağmen, daha önceki yasaklara rağmen binlerce kişi Roma'da bir araya gelerek, hem gösteri yasağını hem de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.