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Roma'da Trevi Çeşmesi'nin Işıkları Gazze İçin Söndürüldü

Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla Roma'daki Trevi Çeşmesi'nin ışıkları bir saatliğine kapatıldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 01:43
Roma'da Trevi Çeşmesi'nin Işıkları Gazze İçin Söndürüldü

İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), Gazze için ışıklarını söndürüyor. Roma Belediyesi Meclisi'nin geçen ay aldığı karara göre, "Roma sessiz kalmayacak" çağrısıyla, Gazze'deki ateşkesi desteklemek amacıyla çeşmenin ışıkları, dün yerel saatle 22.00 ile 23.00 arasında bir saatliğine kapatıldı.

Çeşmenin arkasındaki tarihi Poli Sarayı'nın ön cephesine de "Gazze'de savaşı durduralım" yazısı yansıtıldı. Bu sembolik eylem, Filistin destekçisi bir grubun da çeşmenin önünde toplanarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmesine vesile oldu.

Protestocular, Roma Belediyesi'nin girişiminde yer alan yazıya, "Gazze'deki bir savaş değil, bir soykırım" yazılı bir dövizle tepki gösterdi. Bazı grup üyeleri, "Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarının daha kötüsünü, şimdi İsrail'in Filistinlilere yaptığı" şeklindeki sloganlarıyla dikkat çekti. Ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği'ni sessiz kalmakla suçlayarak, bu durumu suç ortaklığı olarak nitelendirdiler.

Gösteri sırasında grubun attığı "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" ve "Nehirden denize özgür Filistin" şeklindeki sloganlar, tarihi Trevi Çeşmesi'ni görmek için gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Bazı ziyaretçilerin, Filistin destekçisi grubun eylemine destek verdiği gözlemlendi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin (Fontana di Trevi) ışıkları...

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin (Fontana di Trevi) ışıkları, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze için söndürüldü. Roma Belediyesi Meclisi'nin geçen ay aldığı karar doğrultusunda, "Roma sessiz kalmayacak" çağrısıyla, Gazze'de ateşkes olması için tarihi Trevi Çeşmesi'nin ışıkları yerel saatle 22.00 ile 23.00 saatleri arasında 1 saatliğine söndürüldü.

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin (Fontana di Trevi) ışıkları...

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin (Fontana di Trevi) ışıkları, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze için söndürüldü. Roma Belediyesi Meclisi'nin geçen ay aldığı karar doğrultusunda, "Roma sessiz kalmayacak" çağrısıyla, Gazze'de ateşkes olması için tarihi Trevi Çeşmesi'nin ışıkları yerel saatle 22.00 ile 23.00 saatleri arasında 1 saatliğine söndürüldü.

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