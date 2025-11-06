Rönesans Gayrimenkul: 3. Çeyrekte 135 Mio € FAVÖK, %99,5 Doluluk

Rönesans Gayrimenkul: 3. Çeyrekte 135 Milyon Euro FAVÖK, %99,5 Doluluk

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de yatırımcılara güçlü performans sunmaya devam etti. Şirket, yüzde 99,5 doluluk oranı, güçlü kira artışı ve 3,5 milyar euro brüt varlık değeri ile sürdürülebilir reel getiri hedefini koruyor.

Finansal sonuçlar

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket 2025’in ilk dokuz ayında operasyonel karını (FAVÖK) TL bazında enflasyonun yüzde 9 üzerinde artırarak 6,4 milyar TL’ye yükseltti. Euro bazında ise 2024’ün ilk dokuz ayında 112 milyon euro olan operasyonel kar, 2025’in aynı döneminde yüzde 20 büyüyerek 135 milyon euro oldu.

Aynı dönemde net faiz gideri yüzde 60 azalışla 48 milyon eurodan 19 milyon euroya geriledi. Şirketin 30 Eylül itibarıyla düzeltilmiş brüt varlık değeri TL bazında 172,4 milyar TL, euro bazında 3,5 milyar euro; düzeltilmiş net aktif değeri ise TL bazında 147,1 milyar TL, euro bazında 2,9 milyar euro olarak gerçekleşti.

Yatırımlar ve büyüme hedefleri

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, şirketin Türkiye’nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım şirketi konumunu koruduğunu ve toplam brüt varlık değerinin 3,5 milyar euro olduğunu vurguladı. İzmir Optimum’daki satın almanın karlılığa pozitif katkı sağladığını belirten Yaşar, bununla birlikte net karın 12,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Yaşar, Ankara Optimum Outlet’in kalan yüzde 50’sinin portföye katılmasının sermaye yapısını güçlendirerek karlılığı maksimuma taşıyacağını ve yatırımcılara sürdürülebilir reel getiri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Sermaye yapısı ve nakit kullanımı

Şirketin 9 aylık bilançosunda net aktif değeri (NAV) 2,9 milyar euro olarak belirtildi. Yaşar, borcun aktif toplamına oranının yüzde 14 seviyesinde olduğunu ve şirket sermayesinin kalan yüzde 86’sının özkaynaklardan oluştuğunu ifade etti.

Azalan faiz gideri ve artan operasyonel karlılık sayesinde nakit oluşturma kapasitesinin güçlendiğine dikkat çeken Yaşar, bu kaynağın organik büyüme ile satın alma ve birleşmelerde kullanılacağını belirtti. Ayrıca Eylül ayında satışına başlanan Piazza Park Maltepe konut projesinde yıl sonuna doğru satış hızının artmasının nakit gücünü artırması beklendiği vurgulandı.

Portföy, doluluk ve sürdürülebilirlik

Rönesans Gayrimenkul’ün portföyünde bulunan perakende mağazaları, enflasyonun ve sektör ortalamasının üzerinde ciro artışı sağlıyor. Şirketin portföyü yaklaşık 735 bin metrekare brüt kiralanabilir alan içeriyor ve 2025’in ilk dokuz ayında doluluk oranı yüzde 99,5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini korudu.

Ziyaretçi sayıları Eylül 2025 itibarıyla 85 milyon, son 12 ayda ise 114 milyon olarak açıklandı. Portföyde yer alan 15 varlık Outstanding seviyesinde BREEAM sertifikasına; 8 varlık ise LEED Gold veya LEED Platinum sertifikasına sahip bulunuyor.

Şirketin portföyü İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Samsun olmak üzere 7 ilde konumlanan Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’leri; Maltepe Park ve Kozzy AVM’lerini; ayrıca RönesansBiz Küçükyalı, Hilltown Ofis, Piazza Ofis ve Maltepe Park Ofis gibi ticari yatırımları içeriyor.

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM, YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE DE YÜZDE 99,5 DOLULUK ORANI, GÜÇLÜ KİRA ARTIŞI VE 3,5 MİLYAR EUROLUK BRÜT VARLIK DEĞERİYLE YATIRIMCILARA SÜRDÜRÜLEBİLİR REEL GETİRİ SUNMAYA DEVAM EDİYOR.