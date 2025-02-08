Rostelecom, Baltık Denizi'ndeki Kabloda Dış Etkenlere Bağlı Zarar Bildirdi

Rostelecom'dan Önemli Açıklama

Rusya'nın en büyük dijital hizmet sağlayıcılarından Rostelecom, Baltık Denizi'nden geçmekte olan şirkete ait kablonun dış etkenlerden ötürü zarar gördüğünü duyurdu.

Kablo Zararına İlişkin Detaylar

Yapılan açıklamada, söz konusu kablonun Baltık Denizi'nde Hasar gördüğü belirtilirken, abonelerin bu durumdan etkilenmediği vurgulandı.

Finlandiya Sahil Güvenliği'nden Bilgilendirme

Finlandiya Sahil Güvenliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kablonun Finlandiya kara sularında zarar gördüğünü ve bir Rus gemisinin kabloyu onarmak için ilgili bölgede çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Geçmişte Yaşanan Kesintiler

Bölgedeki kablo kesintileri, daha önce Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 dahil olmak üzere, Baltık Denizi altından geçmekte olan 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında problemlerle gündeme gelmişti.