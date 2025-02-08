DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.466.358,88 -0,67%

Rostelecom, Baltık Denizi'ndeki Kabloda Dış Etkenlere Bağlı Zarar Bildirdi

Rostelecom, Baltık Denizi'ndeki kablonun dış etkenlerden ötürü zarar gördüğünü açıkladı. Aboneler etkilenmedi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:42
Rostelecom, Baltık Denizi'ndeki Kabloda Dış Etkenlere Bağlı Zarar Bildirdi

Rostelecom'dan Önemli Açıklama

Rusya'nın en büyük dijital hizmet sağlayıcılarından Rostelecom, Baltık Denizi'nden geçmekte olan şirkete ait kablonun dış etkenlerden ötürü zarar gördüğünü duyurdu.

Kablo Zararına İlişkin Detaylar

Yapılan açıklamada, söz konusu kablonun Baltık Denizi'nde Hasar gördüğü belirtilirken, abonelerin bu durumdan etkilenmediği vurgulandı.

Finlandiya Sahil Güvenliği'nden Bilgilendirme

Finlandiya Sahil Güvenliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kablonun Finlandiya kara sularında zarar gördüğünü ve bir Rus gemisinin kabloyu onarmak için ilgili bölgede çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Geçmişte Yaşanan Kesintiler

Bölgedeki kablo kesintileri, daha önce Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2 dahil olmak üzere, Baltık Denizi altından geçmekte olan 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında problemlerle gündeme gelmişti.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
Yurt Dışından Ucuz Araç Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Yakalandı
4
Bitlis'te Kardeşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı
5
Los Angeles'ta Orman Yangınları Sonrası Tehlikeli Atık Temizliği Başladı
6
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Arapça Müzik Nedeniyle Sonlandırıldı
7
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!