DOLAR
34,87 0,01%
EURO
36,69 -0,18%
ALTIN
3.010,56 1,18%
BITCOIN
3.524.078,52 0,23%

RSF Raporu: Gazeteci Ölümlerinde İsrail Ordusunun Rolü Şoke Ediyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in raporuna göre, 2024'te dünyada hayatını kaybeden gazetecilerin üçte biri İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:59
RSF Raporu: Gazeteci Ölümlerinde İsrail Ordusunun Rolü Şoke Ediyor

Gazeteci Ölümlerinin Üçte Biri İsrail Ordusundan

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayımlanan 2024 raporu, 2023 yılında dünya genelinde meydana gelen doğal olmayan gazeteci ölümlerinin üçte birinin İsrail ordusunun sorumluluğunda olduğunu ortaya koydu.

Şok Edici İstatistikler

Raporda, dünya genelinde 550 gazetecinin tutuklu, 55'inin esir ve 95'inin kayıp durumda olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu yıl toplamda 54 gazeteci hayatını kaybetti; bu rakam son beş yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Ölen gazetecilerin çoğunun çatışma bölgelerinde bulunduğu vurgulandı.

Hedef Alınan Gazeteciler

İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybeden her üç gazeteciden biri, bu yıl Gazze'de 16 ve Lübnan'da 2 gazeteci olarak kayıtlara geçti. Ekim 2023'ten beri Gazze'de ölen gazeteci sayısının 145'i aştığı ve bunlardan en az 35'inin doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü ifade ediliyor.

Savaş Suçları ve Uluslararası Cevap

RSF, Gazze ve Lübnan'da gazetecilere yönelik saldırılara dair yeterli delil olduğuna dikkat çekerek, İsrail ordusunun savaş suçu işlediği iddiasıyla 4 şikayetin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yapıldığını belirtti.

İsrail: Gazetecilik için Riskli Bir Bölge

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, Gazze'de hedef alınarak öldürülen gazetecilerin çoğunun kimliklerinin belirlenebilir olduğunu ve statüleri gereği korunmaları gerektiğini vurguladı. Bruttin, "İsrail'in, uluslararası sözleşmeleri kasten göz ardı ederek gerçekleştirdiği saldırılarda bu gazeteciler hayatını kaybetti," şeklinde konuştu.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yabancı gazetelerin girişini yasakladığını belirten Bruttin, "Gazze, 2024'te gazeteciler için en tehlikeli bölge haline geldi; burada gazetecilik bile yok olma tehdidi altında," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İrlanda'nın UAD'de İsrail Aleyhine Açtığı Soykırım Davasına Müdahil Olmasını Memnuniyetle Karşıladı
2
UAEA Başkanı Grossi, Ukrayna'da Dronlu Saldırıya Tepki Gösterdi
3
Kastamonu'da Sahte Reçete Operasyonu: 2 Tutuklama
4
Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefetin Hizmet Anlayışı Yok!
5
Almanya, Acil Durum Malzemesi Stoklaması için Vatandaşlarını Uyarıyor
6
15. Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu Yapıldı
7
Suriye'deki Mezze Havaalanı'nda Uyuşturucular İmha Edildi

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor