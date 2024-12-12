RSF Raporu: Gazeteci Ölümlerinde İsrail Ordusunun Rolü Şoke Ediyor

Gazeteci Ölümlerinin Üçte Biri İsrail Ordusundan

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayımlanan 2024 raporu, 2023 yılında dünya genelinde meydana gelen doğal olmayan gazeteci ölümlerinin üçte birinin İsrail ordusunun sorumluluğunda olduğunu ortaya koydu.

Şok Edici İstatistikler

Raporda, dünya genelinde 550 gazetecinin tutuklu, 55'inin esir ve 95'inin kayıp durumda olduğu belirtiliyor. Ayrıca, bu yıl toplamda 54 gazeteci hayatını kaybetti; bu rakam son beş yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Ölen gazetecilerin çoğunun çatışma bölgelerinde bulunduğu vurgulandı.

Hedef Alınan Gazeteciler

İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybeden her üç gazeteciden biri, bu yıl Gazze'de 16 ve Lübnan'da 2 gazeteci olarak kayıtlara geçti. Ekim 2023'ten beri Gazze'de ölen gazeteci sayısının 145'i aştığı ve bunlardan en az 35'inin doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü ifade ediliyor.

Savaş Suçları ve Uluslararası Cevap

RSF, Gazze ve Lübnan'da gazetecilere yönelik saldırılara dair yeterli delil olduğuna dikkat çekerek, İsrail ordusunun savaş suçu işlediği iddiasıyla 4 şikayetin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yapıldığını belirtti.

İsrail: Gazetecilik için Riskli Bir Bölge

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, Gazze'de hedef alınarak öldürülen gazetecilerin çoğunun kimliklerinin belirlenebilir olduğunu ve statüleri gereği korunmaları gerektiğini vurguladı. Bruttin, "İsrail'in, uluslararası sözleşmeleri kasten göz ardı ederek gerçekleştirdiği saldırılarda bu gazeteciler hayatını kaybetti," şeklinde konuştu.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yabancı gazetelerin girişini yasakladığını belirten Bruttin, "Gazze, 2024'te gazeteciler için en tehlikeli bölge haline geldi; burada gazetecilik bile yok olma tehdidi altında," dedi.