RTÜK, Açık Radyo'nun Lisansını İptal Etti

RTÜK'ten Açık Radyo'ya Lisans İptali

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Radyo'nun lisansını iptal etti. Bu karar, radyo programının 5 kez durdurulmasına rağmen yayınlarına devam etmesi üzerine alındı.

İhlal Nedeniyle İptal Kararı

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "6112 sayılı kanunun ilgili maddesinde, yayın durdurulan medya kuruluşlarının, tebliğ edilen yaptırım kararına rağmen yayınlarına devam etmesi durumunda lisanslarının iptal edileceği ifade edilmektedir" denildi. Kanun koyucu, bu durumda Üst Kurula takdir hakkı tanımadığı belirtildi.

Olayların Ardındaki Gelişmeler

Açık Radyo, 1915 olayları hakkında "soykırım" ve "katliam" terimlerini kullanmıştı. RTÜK, bu ifadeler için radyo ile temasa geçmiş ve bir düzeltme talep etmiştir. Ancak radyo, herhangi bir yargı kararı olmaksızın 5 kez uygulanan müeyyideleri göz ardı ederek yayına devam etmiştir.

Alınan Yaptırımlara Karşı Açıklamalar

RTÜK, Açık Radyo hakkında idari para cezası ve program durdurma müeyyideleri uygulandığına işaret ederek, "Açık Radyo'nun, hakkındaki yaptırımlara rağmen müeyyideye uymaması üzerine lisans iptali gerçekleştirilmiştir" dedi. Açıklamada, radyonun RTÜK kararına itiraz etme hakkı olduğu da vurgulandı.

Üst Kurul, Açık Radyo'nun lisans iptali ile ilgili yapılan eleştirileri reddetti ve yanlı bilgilerle yanlış haberler yapılmasını kabul etmediklerini açıkladı.