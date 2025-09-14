RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti Açıklaması

Şikayetler titizlikle değerlendirildi, işlemler ivedilikle yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine yönelik kamuoyu tepkileri ve Kurul'a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ailenin, milletin en sağlam dayanağı; örf ve adetlerin, milli ve manevi değerlerin ise vatandaşları birbirine kenetleyen en güçlü bağlar olduğunu vurguladı.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, bu değerlerin devlet ve millet için taşıdığı önemin en açık göstergesi olduğunu belirten Şahin, Kurulun konuya kayıtsız kalmayacağını ifade etti.

Şahin'in açıklamasından ilgili bölüm şöyle:

"Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir."

Başkan Şahin ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetler ile milli ve manevi değerlere özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ettiklerini ifade etti.