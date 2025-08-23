DOLAR
RTÜK Başkanı Şahin: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu Dik Duruş Örneği

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubunu zulüm ve soykırıma karşı dik duruşun çarpıcı örneği olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 20:06
RTÜK Başkanı Şahin, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Mektubunu Değerlendirdi

Gazze'deki insani krize dikkat çeken çağrı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mektubun "Türk milletinin zulüm ve soykırım karşısındaki dik duruşunun en çarpıcı örneklerinden biri" olduğunu belirtti.

Açıklamada, Emine Erdoğan'ın mektubunda Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Gazze'deki masum çocuklara da gösterilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı. Şahin, bu mesajın insani değerlere sahip çıkmanın önemini güçlü şekilde dile getirdiğini kaydetti.

Şahin, Emine Erdoğan'a kıymetli çağrılarından dolayı şükranlarını sunduğunu ifade etti ve bu anlamlı mesajın uluslararası toplumda geniş yankı bulmasını temenni ettiğini ekledi.

RTÜK Başkanı'nın değerlendirmesi, mektubun Türkiye'nin insani krize yönelik duyarlılığını ve uluslararası sorumluluk çağrısını yeniden gündeme taşıdığını gösteriyor.

