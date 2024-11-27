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RTÜK'ten Dizi ve Programlara Şiddetli Yaptırımlar

RTÜK, kurallara uymayan dizi ve programlara ağır yaptırımlar uyguladı, milli değerleri hiçe sayan yayınlar cezalandırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:15
RTÜK'ten Dizi ve Programlara Şiddetli Yaptırımlar

RTÜK'ten Kurallara Uymayan Yayınlara Sert Cezalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumun milli ve manevi değerlerine ters düşen, şiddeti normalleştiren ve yayın kurallarını ihlal eden dizilere yaptırımlar uyguladı. Üst Kurul, "Arka Sokaklar Dizisi"'nde toplumda dini değerlerin suistimal edildiğine dair kanaate vardı ve diziye yayın durdurma kararı verdi.

Dini Değerlerin Suistimali ve Cezalar

RTÜK, Kanal D'de yayınlanan bu dizinin, toplumsal inançları yalnızca bir grup tarafından temsil ettiğini ve bir dini grubu devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar bir şekilde yansıttığını vurguladı. Bu durumu eleştiren Üst Kurul, Kanal D'ye de üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Yasa Dışı Bahis Reklamlarına Dikkat

Haftalık olağan toplantısında ticari iletişim kurallarını ihlal eden TV8'e de çeşitli yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, yasa dışı bahis reklamları RTÜK’ün gündemindeydi. Karadağ-Türkiye ve Lille-Fenerbahçe karşılaşmalarındaki yasadışı bahis reklamları nedeniyle, TV8 ve EXXEN kanallarına üst sınırdan para cezaları verildi.

Şiddet ve Manevi Değerlere Aykırılık

RTÜK ayrıca, STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" dizileri ve SHOW'un "Deha" dizisinde yer alan kadınlara yönelik şiddet içeren sahneleri gerekçe göstererek üst sınırdan yaptırım yaptı. Bu diziler için de program durdurma kararı verildi.

Haber Kanallarına Uygulanan Cezalar

Haber kanalları arasında yer alan, Sözcü TV'nin "Arena" programında basın meslek ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutuldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında yayımlanan asılsız iddiaların ardından, Halk TV de tarafsızlık ilkesini ihlal etmekten müeyyideye tabi tutuldu. Diğer kanallar da benzer nedenlerle ağır cezalara maruz kaldı.

Son toplantısında RTÜK, Kanal Ege hakkında da idari para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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