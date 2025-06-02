RTÜK ve İbn Haldun Üniversitesi'nden Stratejik İşbirliği Protokolü

RTÜK ile İbn Haldun Üniversitesi Yeni Bir İşbirliği Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık konularında önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Açıklamalar

İmzalanan protokol, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından İHÜ'nün Başakşehir'deki yerleşkesinde gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu. Şahin, İHÜ'nün ilim irfan sahibi gençlerin yetiştirildiği bir üniversite olduğunu vurguladı. İki kurum arasında imzalanan protokolün, çok boyutlu işbirliği fırsatları sunduğunu belirtirken, staj imkanları, uzman değişimi ve yüksek lisans eğitimlerini içeren çeşitli alanları kapsadığını ifade etti.

Şahin, “Müjdesini daha sonra vereceğimiz yerli ve milli yeni bir oluşum içerisine gireceğimiz çalışmalar olacak. Birtakım işbirliklerinin vücut bulmuş hali. Bu anlamda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Biz, İbn Haldun Üniversitesinin bu başarılı çalışmalarının yanında olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz,” dedi.

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın Değerlendirmeleri

Protokolün kamuya hizmet hedefiyle hayata geçirildiğini belirten İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, işbirliğinin öğrencilere RTÜK'te staj yapma imkanı sunacağını belirtti. Ayrıca, protokolün, radyo-televizyon denetleme kurumu hakkında farkındalık yaratacağını ve kaliteli bir insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Arkan, veri yönetimi, iletişim, sosyoloji ve psikoloji alanlarında eğitimler ve sertifika programları sunacaklarını aktararak, “Dijital bağımlılık, dijital zorbalık gibi medyada sorun teşkil eden alanlarda RTÜK'ün anlamlı bir paydaş olduğunu düşünüyoruz. Diğer kurumların da katılımıyla çeşitli projeler ve eğitim faaliyetleri geliştirmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Medya Akademisine Destek

Prof. Dr. Arkan, RTÜK'ün kurmayı planladığı Medya Akademisine akademik destek sağlayacaklarını, eğitim içerikleri ve yayın tasarımı gibi konularda ortak faaliyetler yürüteceklerini belirtti. Ayrıca, İslamofobi ve kültürel ayrımcılık gibi konularda bilimsel araştırmalar yapılacağını vurguladı.

Protokolün 5 yıl geçerli olacağına dair bilgi veren Arkan, medya ile akademi arasında kurulan stratejik köprü sayesinde toplumda bilinçli medya tüketimini artırmayı ve iletişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Törende, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli ve diğer kurum ve üniversite mensupları da yer aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık konularında işbirliği protokolü imzaladı. Üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen imza törenine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (sağda), İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan (solda) ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de (ortada) katıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), medya okuryazarlığı, etik yayıncılık, dijital bağımlılıkla mücadele ve İslamofobiye karşı farkındalık konularında işbirliği protokolü imzaladı. Üniversitenin Başakşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen imza törenine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (sağda), İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan (solda) ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de (ortada) katıldı.