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Rubio: ABD Gazze'nin Geleceği İçin Hazır

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'nin Hamas'tan kurtarılması ve kalıcı barış sağlanması adına liderlik etmek için hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:06
Rubio: ABD Gazze'nin Geleceği İçin Hazır

Rubio: ABD Gazze'nin Geleceği İçin Hazır

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'nin "Hamas'tan kurtarılması" gerektiğini savunarak, ABD'nin liderlik etmek için "hazır olduğunu" ifade etti.

Rubio, X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirtmesi üzerine açıklama yaptı. Rubio, amaçlarının bölgede "kalıcı barışı sağlamak" olduğunu vurgulayarak, bunun için Gazze'nin "Hamas'tan kurtarılması" gerektiğini kaydetti.

Marco Rubio, Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (Make America Great Again-MAGA) sloganına atıfta bulunarak, "Gazze'yi yeniden güzelleştirelim" (Make Gaza Beautiful Again) ifadelerini kullandı.

Trump'tan Gazze'ye Yönelik Açıklamalar

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "uzun vadeli" olarak devralacağını ve güvenlik amacıyla ABD askerlerinin bu bölgeye konuşlandırılabileceğini belirtmişti.

Trump, Gazze'deki olası pozisyonuna ilişkin, "Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze'deki Filistinlilerin "başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağına" inandığını ifade etti.

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