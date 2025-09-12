Rubio'dan Bolsonaro kararına sert tepki: 'ABD uygun karşılık verecek'

Rubio, Bolsonaro'nun darbe girişiminden suçlu bulunmasına tepki göstererek ABD'nin uygun karşılık vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 02:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 02:44
Rubio, Bolsonaro'nun hapis kararının siyasi zulüm olduğunu ileri sürdü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun mahkeme kararıyla hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in 'siyasi zulmünün devam ettiğini' öne sürdü.

Paylaşımında Rubio, Bolsonaro'nun "haksız yere hapse atıldığını" savunarak, "Amerika Birleşik Devletleri bu cadı avına uygun şekilde karşılık verecek." ifadelerini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu bulmuştu. Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü, Bolsonaro'yu darbe girişiminden suçlu bulduklarını açıklamıştı.

