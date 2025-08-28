DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,91 -0,29%
ALTIN
4.471,95 0,2%
BITCOIN
4.633.809,17 -0,54%

Rubio ile Grossi Washington'da Görüştü: UAEA'nın Ukrayna ve İran Gündemi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Washington'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ve İran'daki izleme faaliyetlerini görüştü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 07:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 07:51
Rubio ile Grossi Washington'da Görüştü: UAEA'nın Ukrayna ve İran Gündemi

Rubio ile Grossi Washington'da Görüştü: UAEA'nın Ukrayna ve İran Gündemi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkent Washington'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantının, 8-12 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleştiği ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ile ajansın İran'da yürüttüğü doğrulama ve izleme faaliyetleri dahil çeşitli küresel nükleer güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Bakan Rubio, Başkan Grossi'ye, ABD'nin nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını teşvik etmek ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için UAEA'yı destekleme konusundaki kararlılığını yineledi."

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Mezuniyet Töreninde: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız
2
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
MİDLAS ile TCG İSTANBUL'dan HİSAR-D RF Başarılı Test — Mavi Vatan
4
Leyla Asım Turgut'un Hüsranı: Sultanahmet'te Yeni Sergi Açıldı
5
Mustafa Destici'den Şırnak'ta Terörsüz Türkiye Vurgusu
6
Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 Yerleşim Yerine Ulaşım Kesildi

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?