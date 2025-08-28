Rubio ile Grossi Washington'da Görüştü: UAEA'nın Ukrayna ve İran Gündemi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkent Washington'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantının, 8-12 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleştiği ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ile ajansın İran'da yürüttüğü doğrulama ve izleme faaliyetleri dahil çeşitli küresel nükleer güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Bakan Rubio, Başkan Grossi'ye, ABD'nin nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını teşvik etmek ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için UAEA'yı destekleme konusundaki kararlılığını yineledi."