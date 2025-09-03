DOLAR
Rubio, Lammy ve Barrot ile Görüştü: ABD'den Filistin'in Tek Taraflı Tanınmasına Ret

Rubio, Lammy ve Barrot ile görüştü; Gazze, İran, Rusya-Ukrayna, Sudan, Lübnan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ele alındı. ABD, Filistin'in tek taraflı tanınmasına karşı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:36
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere ve Fransa mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin bilgiler, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanıyor.

Lammy ile görüşme: Gazze, İran ve Rusya-Ukrayna Savaşı

Rubio ve Lammy arasındaki görüşmede Gazze'deki güncel durum ele alındı. Taraflar ayrıca İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemeye yönelik kararlılıklarını yineledi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı olarak sonlandırılması için ortak çalışma taahhüdünde bulundular.

Görüşmede ayrıca Sudan ve Lübnandaki gelişmeler de gündeme geldi.

Barrot ile görüşme: Diplomasi ve Filistin meselesi

Rubio'nun Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmede taraflar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomatik yollarla çözülmesi için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Rubio, Barrot'a ABD'nin Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına karşı olduğunu iletti. Ayrıca İran, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyetindeki gelişmeler değerlendirildi.

