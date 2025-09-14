Rubio ve Netanyahu, Mescid-i Aksa Yakınındaki Tünelleri Gezdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Netanyahu ile Burak Duvarı ve Mescid-i Aksa yakınındaki tünelleri gezdi; ziyaretin gündeminde Gazze sürgünü ve Batı Şeria ilhakı vardı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:26
Ziyaretin ayrıntıları ve gündemi

İsrail'in Katar'a saldırısının yankıları sürerken resmi ziyaret için bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Mescid-i Aksa'nın yakınlarındaki tünelleri gezdi.

İsrail basınına göre, Rubio-Netanyahu ikilisinin Burak (Ağlama) Duvarı ziyaretine ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de eşlik etti. Burak Duvarı'nın ardından Rubio ve Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın yakınında İsrail tarafından kazılan tünelleri inceledi.

Gezinin ardından konuşan Netanyahu, "Rubio'nun bu ziyareti, İsrail-ABD ittifakının dayanıklılığının ve gücünün bir kanıtıdır. Bu ittifak, az önce dokunduğumuz Batı Duvarı'nın taşları kadar güçlü ve dayanıklıdır." dedi.

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından, Doha'da toplanacak Arap-İslam Zirvesi öncesi İsrail'i ziyaret eden Rubio, basının sorularını yanıtsız bıraktı ve açıklama yapmadı.

Rubio'nun ziyaretinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planı ile İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme düşüncesinin gündeme geleceği bildirilmiş; bu konuların masaya yatırılacağı ileri sürülmüştü.

