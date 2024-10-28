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Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılan şüpheli, ifadesinde korktuğu için silah taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:00
Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Ruhsatsız Silah Taşıyan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen bir şüpheli için tutuklama talebinde bulundu. Bayrampaşa'da gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, C.A. adlı şahıs üzerinde bulundurduğu ruhsatsız silah nedeniyle gözaltına alındı.

Toplantıda Alınan Kararlar

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından hazırlanan son kararname kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, başsavcıvekilleri ve emniyet yetkilileriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda, ruhsatsız silah taşıyan kişilerin, ifadesinin alınmasının ardından doğrudan tutuklamaya sevk edilmesi önerisi savcılara iletildi.

Şüphelinin İfadesi ve Tutuklama Süreci

26 Ekim tarihinde Bayrampaşa'da yakalanan C.A., ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı, şüphelinin "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de silahla işlenen suç oranlarındaki artış ve bu tür suçların suç yönünden detayları göz önüne alınarak, C.A.'nın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme Kararı

C.A. mahkemede, korktuğu için silah taşıdığını öne sürdü. Avukatı ise müvekkilinin annesinin yanına gideceğini ve oturduğu semtin güvenli olmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Ancak hakimlik, şüphelinin durumu ve olası kaçma riskini değerlendirerek, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına dikkat çekti. Bunun üzerine, C.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Sonuç olarak, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen C.A., İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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