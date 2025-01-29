Rus Heyeti, Şam'da Suriye'nin Egemenliğini Vurguladı

Rus Heyeti, Suriye'deki Yeni Yönetimle Görüştü

Rusya'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, yeni yönetim ile yapılan görüşmelerde önemli konuların ele alındığı bir süreç olarak kaydedildi. **Suriye halkının iradesine ve çıkarlarına saygı gösterilmesi** gerektiği vurgusuyla, görüşmelerde Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konuları üzerinde duruldu.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, Rus heyetine liderlik eden Mikhail Bogdanov, Suriye'deki olumlu değişimleri destekleme taahhüdünü yineleyerek, yeniden inşa sürecinde Moskova'nın rolüne değindi. Görüşmelerde, Suriye halkı ile güvenin yeniden inşa edilmesi için atılacak somut adımların önemine de dikkat çekildi.

Adalet ve Hesap Verebilirlik Üzerine Görüşmeler

Rus heyeti ile Suriye'nin yeni yönetimi, devrilen Esad rejiminin mağdurları için **hesap verebilirlik ve adalet** sağlama hedefi doğrultusunda geçiş dönemi mekanizmalarını da tartıştı. Bu kapsamda, ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde geçmişteki hataların ele alınmasının önemi ön plana çıkarıldı.

Suriye'deki yeni yönetim, adalet, haysiyet ve egemenlik temelinde bir gelecek inşa etme kararlılığını vurgularken, tüm paydaşlarla ilkeli ilişkiler kurma niyetini de dile getirdi.

Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından İlk Ziyaret

Rus heyetinin, Beşşar Esad rejiminin 2022'deki devrilişinin ardından başkent Şam'a gerçekleştirdiği bu ziyaret, tarihi bir önem taşıyor. Heyette, **Mikhail Bogdanov** ile birlikte Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de yer alıyordu.