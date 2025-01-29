DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,18 0,38%
ALTIN
3.171,25 0,12%
BITCOIN
3.644.093,31 -0,46%

Rus Heyeti, Şam'da Suriye'nin Egemenliğini Vurguladı

Suriye'deki yeni yönetim, Rus heyetinin ziyareti sırasında egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygının önemini yineledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:37
Rus Heyeti, Şam'da Suriye'nin Egemenliğini Vurguladı

Rus Heyeti, Suriye'deki Yeni Yönetimle Görüştü

Rusya'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, yeni yönetim ile yapılan görüşmelerde önemli konuların ele alındığı bir süreç olarak kaydedildi. **Suriye halkının iradesine ve çıkarlarına saygı gösterilmesi** gerektiği vurgusuyla, görüşmelerde Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konuları üzerinde duruldu.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, Rus heyetine liderlik eden Mikhail Bogdanov, Suriye'deki olumlu değişimleri destekleme taahhüdünü yineleyerek, yeniden inşa sürecinde Moskova'nın rolüne değindi. Görüşmelerde, Suriye halkı ile güvenin yeniden inşa edilmesi için atılacak somut adımların önemine de dikkat çekildi.

Adalet ve Hesap Verebilirlik Üzerine Görüşmeler

Rus heyeti ile Suriye'nin yeni yönetimi, devrilen Esad rejiminin mağdurları için **hesap verebilirlik ve adalet** sağlama hedefi doğrultusunda geçiş dönemi mekanizmalarını da tartıştı. Bu kapsamda, ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde geçmişteki hataların ele alınmasının önemi ön plana çıkarıldı.

Suriye'deki yeni yönetim, adalet, haysiyet ve egemenlik temelinde bir gelecek inşa etme kararlılığını vurgularken, tüm paydaşlarla ilkeli ilişkiler kurma niyetini de dile getirdi.

Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından İlk Ziyaret

Rus heyetinin, Beşşar Esad rejiminin 2022'deki devrilişinin ardından başkent Şam'a gerçekleştirdiği bu ziyaret, tarihi bir önem taşıyor. Heyette, **Mikhail Bogdanov** ile birlikte Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de yer alıyordu.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere'de İklim Aktivistlerine Destek Eylemi: Just Stop Oil Grubunun Duruşması Öncesi Gösteriler
2
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
3
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
4
İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi
5
İsrail, Batı Şeria'da 10 Ev ve Bir Lokantayı Yıktı
6
Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı