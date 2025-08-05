Rus Kadın Batman'da Müslüman Oldu: Yeni İsmi Meryem

Rus Vatandaşı Kadın Müslüman Oldu

Batman'da gerçekleştirilen anlamlı bir merasimde, Rusya vatandaşı Natalia, İslam dinine geçiş yaparak 'Meryem' ismini aldı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Natalia, Müslüman olmak için Batman Müftülüğü'ne başvurdu.

İhtida Merasimi Detayları

İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Natalia'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında kapsamlı bilgi verdi. Durmuş, Natalia'nın Müslümanlığı kendi iradesiyle kabul ettiğine dair yazılı belge ile onay vererek bu özel gününü taçlandırdı.

Ardından Natalia, kelime-i şehadet getirerek Müslümanlıkla tanıştı. Merasim sonrasında Durmuş, Natalia'yı tebrik ederek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini konu eden çeşitli kitaplar hediye etti.

Bu olay, Batman'da dinler arası anlayışın ve hoşgörünün güzel bir örneği olarak kaydedildi.

Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Rusya vatandaşı Natalia, "Meryem" ismini aldı. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Natalia'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Rusya vatandaşı Natalia, "Meryem" ismini aldı. İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Natalia'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.