Rus Mahkemesi: Kırım Köprüsü Patlamasıyla İlgili 8 Kişiye Müebbet Hapis

Rusya Güney Askeri Mahkemesi, 8 Ekim 2022 Kırım Köprüsü patlamasıyla bağlantılı 8 kişiyi müebbet hapse mahkûm etti; olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:41
Rus Mahkemesi: Kırım Köprüsü Patlamasıyla İlgili 8 Kişiye Müebbet Hapis

Rus Mahkemesi 8 Sanığı Müebbet Hapse Çarptırdı

Rusya Güney Askeri Mahkemesi, 8 Ekim 2022'de Kırım Köprüsü'nde gerçekleşen patlamaya ilişkin davada kararını açıkladı. Mahkeme, patlamayla bağlantılı olduğu öne sürülen 8 kişiyi müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Patlamanın seyri ve sonuçları

Olayda, köprünün karayolu bölümünden geçen bir kamyonun infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, patlamanın ardından köprünün demiryolu kısmındaki yedi yakıt tankının alev aldığını duyurmuştu.

Ukrayna'nın üstlenmesi ve açıklamalar

Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın sorumluluğunu Ukrayna istihbarat servisi üstlenmişti. O dönemde Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya paylaşımında "Bu başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna’ya iade edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme kararının ardından konuya ilişkin resmi ayrıntılar ve olası itiraz süreçleri beklenecek. Kararın bölgesel ve uluslararası yankıları ise devam ediyor.

