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Rus Ordusunda Kandırıldıklarını İddia Eden Hintlilerin Şok Hikayesi

Dört Hint vatandaşı, Rus ordusunda zorla çalıştırıldıklarını iddia ederek ülkelerine döndü. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 17:56
Rus Ordusunda Kandırıldıklarını İddia Eden Hintlilerin Şok Hikayesi

Rus Ordusundaki Korkunç Deneyim: Zorla Çalıştırılan Hintliler

Dört Hint vatandaşı, Rus ordusundaki "kandırılma ve zorla çalıştırılma" deneyimlerini geride bırakarak ülkelerine döndü. Times of India tarafından aktarılan habere göre, Hintli gençlerden biri olan Mohammad Sufiyan, Rus ordusunda maruz kaldıkları insanlık dışı şartları aktardı.

Köle Gibi Çalıştırıldıklarını İddia Etti

Sufiyan, orduya katılmadan önce iş fırsatları ile kandırıldıklarını belirtirken, her sabah saat 6'da kalktıklarını ve 15 saat kesintisiz çalışmaya zorlandıklarını ifade etti. "Köle gibi muamele gördük ve koşullar tamamen insanlık dışıydı," diye konuştu.

Tehditlerle Dolu Bir Ortam

Sufiyan, herhangi bir yorgunluk belirtisi gösterdiklerinde üzerlerine ateş açıldığını ileri sürdü. Ayrıca, Gujarat'tan tanıdığı Hamil isimli arkadaşının, bir insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybettiğini anlattı. Hamil’in ölümü, durumu ciddiye almasına neden olduğunu ve ailesine durumu bildirdiğini açıkladı. Ailesi ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Ülkesine dönen bir diğer Hint vatandaşı Syed Ilias Hussaini ise Rus ordusundaki ortamın korkutucu olduğunu belirterek, "Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyorduk; korku hayatımızın bir parçası oldu," dedi. Sufiyan ve Hussaini, Rus ordusuna katılan en az 60 Hintli gencin daha olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Central Bureau of Investigation (CBI) İddiaları Araştırıyor

Daha önce Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 7 Mart tarihli açıklamasında, 35'ten fazla Hint vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü belirtmişti. Bu kişilerin muharip rollerde eğitildiği ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev aldıkları öne sürülmüştü. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 8 Mart'ta Hint vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırıldığını duyurmuş ve sözcüsü Randhir Jaiswal; vatandaşların bu tür aracılara itibar etmemeleri gerektiğini vurgulamıştı.

CBI, gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde, Hindistan vatandaşlarını iş vaadiyle kandırarak Rusya'ya götürdüğü düşünülen dört kişiyi mayıs ayında gözaltına almıştı.

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