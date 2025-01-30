Rus Ordusunun Sumi'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü, 9 Yaralı

Rus Ordusunun Sumi'ye Hava Saldırısı Sonrası Can Kaybı!

Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlenen Rus ordusunun hava saldırısında, 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili bilgiler, Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada yer aldı.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırının, kentin 10 katlı bir apartmanına isabet ettiği belirtildi. Saldırı sonrası olay yerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği açıklamada saldırıya sert bir tepki göstererek, bu durumu korkunç bir trajedi olarak nitelendirdi. Zelenskiy, dünya genelindeki liderlerin bu terör eylemi nedeniyle Rusya’ya daha fazla baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, “Ukrayna ve Ukraynalılara destek veren tüm liderlere minnettarım” ifadelerini kullanarak, birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Saldırının ardından bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiği bildirildi. Sumi'deki halk, artan saldırıların getirdiği güvensizlik ve korkuyla karşı karşıya.