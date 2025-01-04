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Rusya, 26 Ukrayna İHA'sını Hava Saldırısı Sırasında Yok Etti

Rusya, Ukrayna'ya ait 26 insansız hava aracının Rusya üzerindeki saldırı girişimlerini engellediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:19
Rusya, 26 Ukrayna İHA'sını Hava Saldırısı Sırasında Yok Etti

Rusya, Ukrayna'ya Ait 26 İHA'yı Hava Savunma Sistemleriyle Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'ya ait 26 insansız hava aracını (İHA) Rus toprakları üzerinde yok ettiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'ya yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtiliyor.

Vurulan İHA'ların Dağılımı

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre, Rus hava savunma sistemleri, 26 İHA'nın tamamını etkisiz hale getirdi. Vurulan İHA'ların dağılımı ise şu şekilde: 10'u Bryansk, 5'i Voronej, 4'ü Leningrad, 3'ü Smolensk, 2'si Pskov, 1'i Kursk ve 1'i Belgorod bölgelerinde düşürüldü.

Uçuş Güvenliği Endişeleri

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda Ukrayna'nın İHA saldırı girişimleri nedeniyle güvenlik sebebiyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Ancak kısa süre sonra bu kısıtlamanın kaldırıldığı duyuruldu.

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